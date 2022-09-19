Минобороны России показало видео боевой работы экипажей Ка-52 и Ми-28, уничтожающих технику ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 во время военной операции на Украине.

«Выполнили воздушное прикрытие наземной группировки войск, осуществили поражение легкой бронированной техники и живой силы противника неуправляемыми авиационными ракетами», - заявил командир Ми-28 Александр.

Как уточняется в описании видео, экипажи вертолетов сделали пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, что увеличивает радиус поражения, а также сокращает время полета в зоне обнаружения систем противоракетной обороны (ПВО).

В российском военном ведомстве отметили, что летчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, что также увеличивало ударный потенциал экипажей двух типов вертолетов.

«Выполнили 58 боевых вылетов. Работаем исключительно по координатам. Все точно, четко, экипажи все опытные», - заявил штурман - оператор Ка-52 Максим.