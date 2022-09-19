Безработица в Чувашии находится на историческом минимуме

На сегодня уровень безработицы не превышает 0,9%. согласно последним данным Чувашстата, безработица находится на историческом минимуме и составляет не более 3,3%, уровень занятости — 58,9%. Эти данные представила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова в ходе еженедельного совещания в Доме правительства.

Как говорит министр, значимых рисков увеличения безработицы до конца этого года нет, ситуация прогнозируется как стабильная. И.о. Председателя Кабинета Министров ЧР Михаила Ноздрякова отметил, что вопросам занятости стоит уделять превентивное внимание. Также он распорядился провести опрос работодателей системообразующих предприятий региона о потребности в кадрах на среднесрочную перспективу.

Сообщается, что в 2022 году органами службы занятости Чувашии трудоустроено более 19,3 тыс. человек, уровень трудоустройства — 77% от числа обратившихся граждан. При этом заявленная работодателями потребность в сотрудниках на 1 сентября составила чуть более 25 тыс. также средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на начало сентября уменьшилась на 0,25 пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,62 месяца.

Как отметила Алена Елизарова, тенденция к снижению наблюдается по большинству категорий безработных граждан. Также министр добавила, что это стало возможным благодаря внедрению принципов клиентоориентированности в органах службы занятости, где сейчас при предоставлении услуг к решению проблем граждан сотрудники службы стараются применять индивидуальный подход.