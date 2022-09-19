Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что продукты питания не будут включать в список для параллельного импорта Фото: kremlin.ru

Продукты питания не планируется включать в перечень товаров для параллельного импорта. Об этом заявил журналистам в кулуарах международного форума Innofood вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По продуктам питания у нас дефицита точно нет. И уж тем более с такими инновационными решениями, которые здесь представлены", - цитирует информагентство ТАСС высокопоставленного федерального чиновника.

Ранее Мантуров сообщил, что программа параллельного импорта зарубежных товаров в РФ будет продлена на весь 2023 год. Соответствующие документы в самое ближайшее время будут одобрены и подписаны федеральным правительством. По словам зампреда кабмина России, по программе параллельного импорта в страну ввозятся и будут продолжать ввозиться товары брендов и компаний, решивших уйти с российского рынка.