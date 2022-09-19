Власти Херсонской области рассказали о ликвидации диверсантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ликвидированные в минувшую субботу, 17 сентября, в Херсоне диверсанты были простыми «пьяными неонацистами». Такое заявление сделал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, отметив, что никакой диверсионной группы, проникшей в регион, не было.

В минувшую субботу, 17 сентября, экстренные службы Херсонской области заявили, что в центре Херсона была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, отметив, что в городе были слышны выстрелы.

«Хочу сразу пояснить: никаких диверсионных групп не было, была группа идиотов, даже не спящих (диверсионных групп), а тех, у которых было минимальное оружие. Никаких групп в Херсоне не было, была просто полупьяная история неонацистов», - заявил замглавы администрации Херсонской области в эфире Первого канала.

По его словам, такие группы «продолжают недопонимать всей сути» того, что на данный момент происходит на территории Херсонской области. «В Херсон никто не зайдет, никто не собирается отдавать ни метра освобожденных территорий», - добавил Стремоусов.