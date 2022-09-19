Россиянам рассказали о способах защиты от уличных карманников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин рассказал о том, где именно орудуют уличные грабители и что нужно делать, если вы стали их жертвой.Эксперт добавил, что чаще всего кражи происходят в общественном транспорте. Второе место по количеству краж занимают рынки.

Он посоветовал, что перед тем, как зайти в метро, сумку необходимо держать перед собой. Также желательно все кошельки, телефоны, документы убрать во внутреннюю часть одежды.

«Это вечернее время, это проходит первый час пик, соответственно, это где-то 19:00–20:00, — это самый пик нагрузки. И дальше уже 21 и выше. То есть пик преступлений приходится где-то на 22 часа, десять часов вечера», — сказал он в беседе с "Пятым каналом".

Кирюхин посоветовал истошно кричать, если ограбление происходит на публике. В таком случае преступник также будет находиться в стрессовом состоянии и ему проще бросить свою добычу и скрыться. Он отметил, что кто-то из мужчин даже может попытаться задержать преступника.

Ранее сообщалось, что спасатель помог поймать грабителя на пляже Хрустальный в Севастополе. Сигнал о нарушении порядка в общественном месте поступил в дежурную часть Отдела МВД России по Ленинскому району. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции и задержали мужчину. Им оказался нетрезвый 39-летний гражданин Республики Казахстан, который украл у несовершеннолетнего рюкзак со смартфоном, пока юноша купался в море, передает ФАН.

До этого, как рассказывает телеканал "360", грабители забрали у бездомного москвича 750 тысяч рублей. ак как своего жилья у мужчины нет, то ему приходится уходить на ночь в центр социальной адаптации, который расположен недалеко от станции метро Люблино. Оставлять там свои вещи мужчина не хотел, поэтому и носил деньги с документами в сумке на поясе. Полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас грабителей, которые подняли руку на бездомного, ищут.