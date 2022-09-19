Названы страны, где не будет работать сеть Starlink Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подключение к спутниковой сети нового поколения Starlink не будет доступно для жителей некоторых стран. Это следует из опубликованной на сайте Starlink карты покрытия сети, которая не включает Россию, Белоруссию, Китай, Иран, Афганистан, а также Северную Корею.

Напомним, сегодня, 19 сентября, главный исполнительный директор компании SpaceX, которая является разработчиком спутниковой сети Starlink, Илон Маск объявил, что спутниковая интернет-сеть доступна на всех континентах Земли, в том числе и на Антарктиде.

«Благодарим вас за проявленный интерес к заказу Starlink! Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов», - сказано на официальном сайте спутниковой системы при проверке наличия доставки спутникового интернета по адресу на российской территории.

В заявлении говориться, что «по мере получения разрешений» зона покрытия Starlink продолжит расширяться. «Поэтому, пожалуйста, уточняйте будущую доступность в вашем регионе», - сказано в сообщении.