Соединенные Штаты развернули у границ России масштабную сеть опасных биологических лабораторий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегация США в Женеве признала проведение биологических исследований на малообеспеченных гражданах Украины, а также пациентах психиатрических клиник. С соответствующим заявлением в ходе своего брифинга выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Представитель Минобороны пояснил, что сначала американские представители давали крайне неубедительные объяснения относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинцев. В российском ведомстве потребовали от США предоставить полную информацию, поскольку пострадали наиболее незащищенные категории населения — пациенты украинских психиатрических больниц.

Ранее в российском парламенте была создана специальная комиссия по расследованию военно-биологической деятельности США на территории Украины. К участию в работе данной комиссии приглашались и представители Соединенных Штатов (в частности, замглавы американского Госдепа Виктория Нуланд), однако от любых контактов с российскими властями по теме биолабораторий на Украине они наотрез отказались.

В рамках своей опасной военно-биологической деятельности США активно пытались создать на Украине вспышку опасных инфекционных заболеваний — холеры, краснухи, дифтерии, туберкулеза. Такие действия военных биологов США были напрямую связаны с тем, что эти патогены имеют природные очаги в том числе и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.