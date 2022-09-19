Возможная дата проведения голосования пока не называется Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общественная палата Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с идеей немедленно провести референдум о присоединении республики к России.

В обращении ОП указывается, что референдум необходимо провести для признания ЛНР субъектом Российской Федерации. Возможные даты проведения голосования жителей Луганской народной республики пока не называются (также не сообщается, будет ли применяться в ходе референдума онлайн-голосование и голосование на дому).

Общественная палата ЛНР в своем обращении к Пасечнику подчеркнула, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о будущем Донецкой и Луганской народных республик должны принимать жители ДНР и ЛНР в рамках свободного волеизъявления. Так Песков прокомментировал возможное проведение в республиках Донбасса референдумов об их вхождении в состав России. На данный момент, по словам представителя Кремля, ДНР и ЛНР являются признанными РФ независимыми государствами, с которыми Москва заключила союзнические соглашения. Для защиты жителей ДНР и ЛНР Россия 24 февраля 2022 года по решению президента страны Владимира Путина начала проведение специальной военной операции на Украине.