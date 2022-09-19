Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский издал сегодня, 19 сентября, указ о создании военных администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области.

Документ опубликовали на сайте офиса Зеленского. Согласно с текстом указа, создаются Аскании-новая сельская, Борозенская сельская, Великокопанивская сельская, Великолепетиская поселковая и другие администрации.

“Генштабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа. Настоящий указ вступает в силу с даты его опубликования", - уточняется в документе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 сентября 2022 года можно прочитать здесь.