Украинские военные обстреляли район Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщили сегодня, 19 сентября, в пресс-службе администрации Новой Каховки.

"По городу было выпущено примерно 20 ракет. Под обстрелом традиционно была Каховская ГЭС. Наше ПВО сбило большую часть ракет. Прилеты были в районе шлюза ГЭС и пгт. Казацкое", - уточняется в сообщении.

Также в администрации добавили, что обстрел города украинскими военными продолжается.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 сентября 2022 года можно прочитать здесь.