Литва не впустила 11 граждан России с шенгенскими визами в первые часы запрета на их въезд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пограничная служба Литвы сегодня, 19 сентября, развернула российских туристов, которые хотели пересечь границу со стороны РФ и Белоруссии, сообщает Tourdom.

Как уточнил начальник погранслужбы республики, генерал Рустамас Любаевас, въезд запретили 11 гражданам России с действующими шенгенами. Большая часть из них направлялась в Литву через контрольно-пропускной пункт в городе Кибартай на границе с Калининградской областью, а также через Белоруссию.

При этом ряд путешественников пытались обосновать необходимость визита в Литву гуманитарными целями - они входят в число разрешенных к въезду. При этом Рустамас Любаевас пояснил, что для этого одних устных заявлений недостаточно, требуется документальное подтверждение.

Ранее сайт belarus.kp.ru писал, что Литва хочет запретить въезд по шенгену для белорусов. С 19 сентября Литва уже запретила въезд для россиян по шенгенским визам, как и другие страны Балтии вместе с Польшей.

Также ранее обозреватель сайта KP.RU Евгений Умеренков назвал следующий шаг Латвии, Литвы и Эстонии после запрета на въезд россиян.