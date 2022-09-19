Германия поставит Украине еще четыре самоходные гаубицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны Германии предоставит Украине еще четыре самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14, сообщили в оборонном ведомстве ФРГ.

"Бундесвер поддерживает Украину, несмотря на напряженную ситуацию с материальными ресурсами, предоставляя еще четыре самоходные гаубицы (Panzerhaubitze) 2000, в том числе, комплект боеприпасов. В результате, число систем, поставленных совместно с Нидерландами, достигло 22, 14 из которых - из Германии", - уточнило министерство в соцсетях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 сентября 2022 года можно прочитать здесь.