Минобороны России сообщило, что США наращивают военно-биологический потенциал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты наращивают военно-биологический потенциал, строя лаборатории возле чужих границ и собирая штаммы особо опасны микроорганизмов, они прикрываются статьей X Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях, . Об этом сегодня, 19 сентября, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

“Это проявляется в строительстве военных лабораторий рядом с границами геополитических противников; сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для ряда территорий; проведении испытаний на людях токсичных препаратов", - рассказал Кириллов по итогам совещания участников КБТО, созванном РФ из-за нарушений Украиной и США статей I и IV Конвенции.

Ранее в Минобороны РФ отмечали, что американское командование использовало результаты исследований, полученных в рамках японской военно-биологической программы, об этом писал сайт KP.RU.

Также ранее Геннадий Онищенко заявил, что на территории Украины - не менее 15 лабораторий США по изучению и применению биологического оружия.