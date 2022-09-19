Турецкий банк Denizbank приостановил работу с картами "Мир"

Работу с картами российской платежной системы "Мир" приостановил крупный частный турецкий банк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Частный турецкий банк Denizbank перестал выдавать лиры с банковских карт российской платежной системы "Мир", сообщает информагентство ТАСС.

Банкоматы Denizbank сообщают об ошибке подтверждения операции и возвращают карту. Велика вероятность, что речь идет о полном отказе кредитного учреждения из Турции от работы с картами "Мир".

При этом на сегодняшний день при крупных турецких банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему выдают турецкие лиры с банковских карт российской платежной системы "Мир" без каких-либо сложностей и затруднений.

Ранее в МИД РФ сообщили о том, что в настоящее время Москва активно ведет переговоры со странами Ближнего Востока по поводу возможности использования карт отечественной платежной системы "Мир" на их территории.

Прежде всего, договориться о работе с картами "Мир" планируется наиболее популярными среди российских туристов и бизнесменов ближневосточными государствами.