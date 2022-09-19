Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня, 19 сентября, об отправке новой группы добровольцев в Донбасс.

"В Донбасс из Грозного отправилась новая группа добровольцев. Все они предварительно прошли обучение на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы смогли улучшить свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела", - уточнил Кадыров в своем Телеграм-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 сентября 2022 года можно прочитать здесь.