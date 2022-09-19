В Государственной Думе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Референдум о признании Луганской Народной Республики (ЛНР) субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время, сообщил информагентству ТАСС депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Водолацкий.

"Я думаю, это [референдум] будет в ближайшее время. Люди устали ждать. Это должно произойти быстрее, это воля людей. Мы не должны отталкивать людей. Они устали от непонимания ситуации, почему территория освобождена от укрофашистов, а то, что люди требуют, все не может произойти. Глава республики обязан в самое ближайшее отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя", - рассказал журналистам народный избранник.

Ранее Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик публично заявили о необходимости проведения референдума по вхождению ДНР и ЛНР в РФ "в срочном порядке". Они направили соответствующие обращению руководителям республик Донбасса Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

В Кремле ранее заявляли, что Россия рассмотрит вопрос о вхождении республик в состав страны исключительно на основании прямого волеизъявления жителей ДНР и ЛНР.

В настоящее время республики Донбасса являются признанными РФ независимыми государствами, которым Москва оказывает помощь (в частности, ради защиты жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны киевского режима 24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной военной операции на Украине).