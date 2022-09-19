Власти Харьковской области сообщили, что союзные войска контролируют восточную часть Купянска Фото: REUTERS

Союзные войска продолжают сохранять контроль над восточной территорией Купянска в Харьковской области, город находится под постоянным обстрелом украинских военных. Об этом сообщила сегодня, 19 сентября, пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

"Наши войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города Купянска по реке Оскол. Но, несмотря на это, въезд в населенный пункт находится под постоянным обстрелом ВСУ", - уточняется в сообщении, размещенном в Телеграм-канале ВГА.

Минобороны РФ 10 сентября 2022 года заявило о перегруппировке российских войск, размещенных в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 сентября 2022 года можно прочитать здесь.