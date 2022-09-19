Депутат Водолацкий считает, что избирательная система ЛНР готова к референдуму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Избирательная система ЛНР с начала сентября 2022 года на 100% готова к проведению референдума о признании республики субъектом России, сообщил РИА Новости первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий.

“Нахожусь здесь (в Донбассе - прим. ред.) без выезда скоро уже будет семь месяцев. Проехал все города, населенные пункты, те, которые вернулись исторически, и везде свидетельствуют о проблемах, о восстановлении, но первый вопрос: когда будет проведен референдум? Это с июля месяца… Избирательная система ЛНР уже с первых чисел сентября полностью была готова к проведению в любой день референдума…", - выразил свое мнение Водолацкий.

Общественная палата Луганской Народной Республики сегодня, 19 сентября 2022 года, выступила с обращением к руководителю республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой немедленно провести референдум о признании ЛНР в качестве субъекта России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 сентября 2022 года можно прочитать здесь.