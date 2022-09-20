Профессор Университета Сучжоу Чжикай: США и ЕС относятся высокомерно к России Фото: kremlin.ru

Профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай заявил, что Россия и Китай относятся друг к другу как к равному партнеру, братской стране, что очень отличается от высокомерной позиции США и ЕС по отношению к РФ.

"Только посмотрите на то, как они накладывают санкции - их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", - сказал он в беседе с РИА Новости.

При этом специалист отметил, что независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, уважение Китая к России останется прежним.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства благодаря идеям, заложенным в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в преддверии поездки в КНР Путин написал статью под названием «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее». В частности, от нам отметил, что главное в отношениях между нашими странами, связанными многовековыми традициями дружбы и доверия – «это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого".