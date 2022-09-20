Заведующий лабораторией «Катализ и переработка углеводородов» НИТУ «МИСиС» Александр Громов сообщил, что российские ученые работают над созданием самообучающегося 3D-принтера.

«Сейчас наш 3D-принтер находится на стадии разработки, проектирования. Работать он будет на базе ИИ, который сам будет выбирать материал для печати и режимы работы на основе самообучения. Что это значит? Есть некоторые выходные параметры свойств напечатанного объекта, которые мы закладываем в программу принтера, и он на основе этих параметров подберет нужные материалы и способы печати», – пояснил он в беседе с "Газета.ru".

Отмечается, что подобных принтеров еще не существует в мире, на его разработку может уйти несколько лет.

Как ранее рассказывала "Российская газета", группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создала принтер ProM, который может быстро производить детали из металла. Максимальный размер заготовки, которую способен сделать принтер: 800х600х600 миллиметров. Аддитивный (послойный) способ изготовления позволяет минимизировать объем материала, который остается в процессе обработки заготовки.

3D-принтер — это гаджет, позволяющий создать что угодно — от канцелярских изделий, сувениров и прототипов всевозможных предметов до запчастей к двигателю реактивного самолета и космического корабля. «Комсомолка» составила рейтинг топ-10 лучших 3D-принтеров 2022 года