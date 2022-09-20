Сексолог Макеева считает, что эротические видео вызывают у женщин отторжение к сексу Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Семейный психолог, сексолог, ведущая подкаста «Ролевые игры», радиоведущая на Smooth style radio авторской программы «По любви» Ирина Макеева заявила, что эротические видео могут оказать как положительный, так и отрицательный эффект на женское либидо.

По словам специалиста, они помогают женщинам настроиться на интимную близость и расслабиться. Однако сексолог предупредила, что просмотр эротических видео может привести к снижению женского либидо.

«И гениталии, и грудь, и свет падает правильно, и все очень гармонично. В жизни же, если женщина видит у себя в зеркале грудь разного размера или послеродовые изменения, то у нее это может вызвать отторжение к сексу», — отметила Макеева в беседе с "Газета.ru".

В современном мире интимная сфера давно перестала быть табуированным предметом для разговоров. Но, тем не менее, сотни пар мучаются в постели только потому, что не хотят и не могут поговорить друг с другом на эту непростую тему. Анна работает сексологом уже десять лет и главным достижением последнего времени считает тот факт, что все чаще на консультацию приходят именно пары. С какими же вопросами обращаются к такому врачу пациенты, ответы на какие вопросы приходится вытаскивать из человека клещами и каково это – быть сексологом? Подробнее читайте здесь.

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