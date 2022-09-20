Немецкие депутаты собираются посетить Россию и Донбасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) собираются посетить Россию, а также намерены поехать в восточную Украину для того, чтобы получить составить собственное представление о ситуации. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на представителей фракции.

«Группа немецких парламентариев совершит поездку по России. Запланирован визит в восточную часть Украины», - сказали представители фракции, уточнив, что в состав делегации войдут два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ - Даниэль Вальд и доктор Ханс-Томас Тильшнайдер.

Как заявили представители фракции, проведенный парламентской группы АдГ в Саксонии-Анхальт опрос показал, что более трети всех жителей федеральной земли считают, что немецкие издания необъективно освещают украинский конфликт, а около половины жителей назвали информирование об украинском конфликте несбалансированным.

«Чтобы получить собственную картину гуманитарной ситуации, не ограничиваясь критикуемыми репортажами, особенно со стороны общественного вещания, межнациональная делегация в ближайшие несколько дней отправится в Восточную Европу», - добавили представители.