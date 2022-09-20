Крупнейший турецкий "Зираат Банк" продолжает принимать карту "Мир" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейший турецкий Ziraat bankasi продолжает обслуживать российскую карту «Мир». Об этом заявили в банке, отметив, что жалоб от российских граждан не было.

«Да, вы можете пользоваться этой картой», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в банке. Где на вопрос о том, поступают ли от россиян какие-либо жалобы в связи с использованием карты «Мир», заявили, что на утро понедельника, 19 сентября, подобных жалоб не поступало.

Турецкие Denizbank и Isbankasi ранее заявили о прекращении обслуживание российских карт «Мир». Как писал сайт KP.RU, банкоматы сообщают об ошибке подтверждения операции и возвращают карту. Позже в банках заявили, что такое решение было принято из-за антироссийских санкций США и Великобритании.

При этом на данный момент крупных турецких банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему выдают турецкие лиры в свих банкоматах с карт российской платежной системы «Мир».