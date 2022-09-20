Медведев заявил, что референдум в Донбассе необходим для восстановления исторической справедливости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР), а также других освобожденных территорий, значимы не только для самой системной защиты населения, но и для восстановления исторической справедливости.

«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости», - написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, результаты этих выборов будут необратимыми, поскольку «полностью меняют вектор развития России на десятилетия». «И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер», - отметил он.

Напомним, власти Херсонской области собираются сделать заявление по референдуму во вторник, 20 сентября.