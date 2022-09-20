МИД КНР назвал возможную "новую холодную войну" между Китаем и США катастрофой для мира Фото: REUTERS

Начало «новой холодной войны» между Соединенными Штатами и Китаем станет катастрофой для всего мира. Такое заявление сделал член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И во вторник, 20 сентября, на встречи в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

«Начало "новой холодной войны" между Китаем и Соединенными Штатами станет катастрофой не только для КНР и США, но и для всего мира», - заявил глава китайского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Вашингтону необходимо «вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, вернуться в правильное русло трех совместных китайско-американских коммюнике», а также «защищать политическую основу китайско-американских отношений».

Как отметил министр, действия США по Тайваню принесли серьезный ущерб политической основе китайско-американских отношений. Ван И заявил, что Вашингтону нужно выступать против «независимости Тайваня» для того, чтобы сохранять мир и стабильность в Тайваньском проливе.