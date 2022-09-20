Госдума рассмотрит ввод в Уголовный кодекс понятий «мобилизация» и «военное положение» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуму внесли пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, который был принят в первом чтении в июле этого года. Депутаты и сенаторы предложили ввести понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также «вооруженный конфликт». Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

В статье 63 Уголовного кодекса РФ говорится об обстоятельствах, которые считаются отягчающими. В пункте «л» в действующей редакции называют «совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия».

В проекте закона также возрастают меры относительно ответственности за отказ от ведения боевых или военных действий, за самовольное оставление части во время вооруженного конфликта, а также за порчу или поломку оружия, военной техники и боеприпасов. Максимальное наказание за такие правонарушение составит до пяти лет тюремного заключения.

Кроме того, согласно новым поправкам, утрату военного имущества предлагают наказывать сроком до семи лет тюрьмы, мародерство - до 15 лет лишения свободы.

В Уголовном кодексе также может появиться статья о добровольной сдаче в плен, за что предлагается установить тюремное заключение на срок от трех до 10 лет.