Путин заявил о трансформация мироустройства в сторону многополярности Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент происходит трансформация мироустройства. По его словам, мир движется к многополярности, а подход к полицентричности в мире расширяется.

Путин с сожалением отметил, что «объективное развитие в сторону многополярности» наталкивается на сопротивление тех, кто старается «сохранить роль гегемона в мировых делах, контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку».

«Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени. Но продолжаться вечно так не может, это невозможно. Даже говорю об этом вне контекста событий, которые происходят на Украине", - заявил российский президент во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами во вторник, 20 сентября.

Глава государства назвал санкционные ограничения инструментом для того, чтобы «упрочить положение». «Осуществляется давление по всем векторам, в том числе, конечно, на Россию», - отметил он, добавив, что данные действия приводят к негативным последствиям, как для самих инициаторов ограничений, так и для третьих стран.