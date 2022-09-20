Запад стремится подорвать интерес к ШОС Фото: REUTERS

“Шквал неконструктивной критики” со стороны западных стран на последний саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) говорит о возрастающей роли объединения. Об этом заявил на брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Отслеживая реакцию за рубежом, особенно на Западе или в западных странах, на последний саммит, мы отмечаем шквал некой огульной критики, причем, прямо скажем, именно огульной и фейковой”, - сказал Хакимов.

По его словам, Запад вешает на ШОС “ярлыки”, что свидетельствует об интересе и попытках проанализировать организацию, а это значит “в ШОС все идет достаточно неплохо", - сказал он.

Запад стремится подорвать интерес к ШОС, считает политик, в том числе и потому, что страны участницы в совокупности обладают внушительным экономическим и демографическим потенциалом.

"А самое главное: привлекательность ШОС заключается в одном, как мне представляется - это прежде всего та философия, которую предлагают государства - члены ШОС, это доверие, это готовность конструктивно взаимодействовать, готовность прислушиваться друг к другу и созидать. Это главные достоинства ШОС", - подчеркнул Хакимов.

На прошлой неделе в Самарканде состоялся саммит ШОС. Лидеры стран-участниц, среди которых присутствовал президент РФ Владимир Путин, собрались на заседании всеобщих заседаниях узкого и расширенного форматов, а также провели серию двусторонних встреч.

Одним из итогов обсуждений стало включение потенциального кандидата в процесс вступления в организацию в лице Белоруссии и подписание Ираном меморандума об обязательствах.