Госдума приняла поправку о внесении понятий «мобилизация» и «военное время» в Уголовный кодекс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла поправку о введении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация» и «военное положение». Согласно поправке, периоды мобилизации, военного положения и военного времени будут считаться отягчающими обстоятельствами при совершении преступления.

«Неисполнение подчиненным приказа начальника в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях будет наказываться лишением свободы до трех лет. В случае наступления тяжких последствий – до 10 лет», – сообщается на сайте Госдумы.

Ужесточается ответственность за самовольный уход из военной части в период мобилизации, военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Такое преступление будет наказываться лишением свободы сроком от пяти до 10 лет.

За дезертирство в период мобилизации, военного времени или в условиях вооруженного конфликта военнослужащим будет грозить до 15 лет заключения, симуляция болезни с целью уклонения от воинской службы – до 10 лет. Поправка также предполагает 10 лет лишения свободы за нарушения правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества.

Этой же поправкой предлагается установить наказание в виде заключения на срок от трех до 10 лет колонии за добровольную сдачу в плен, однако военнослужащий, впервые совершивший это преступление, может быть освобожден от ответственности, если он «принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

За мародерство в условиях военного времени будет грозить до шести лет тюрьмы. Если это же преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью, убийством или нанесением ущерба в особо крупном размере, то наказание предусматривает до 15 лет заключения. Одновременно вводится уголовная ответственность за срыв гособоронзаказа – от восьми до 10 лет лишения свободы.