Российские войска уничтожили более 120 украинских военных в ДНР и Харьковской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили более 120 украинских военных ударами по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике и Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное ДНР уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей», – сказано в сводке в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, ВКС России ликвидировали более 70 военных и свыше 15 единиц техники 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в Николаевской области, а также до 100 военнослужащих и семь бронированных автомобилей 59-й мотопехотной бригады в Херсонской области.