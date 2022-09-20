Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) следует в кратчайшие сроки обеспечить поставки средств поражения в войска, заявил президент России Владимир Путин.

"Организациям ОПК нужно в самые кратчайшие сроки обеспечить поставки требуемого вооружения и техники в войска, средства поражения", - заявил российский лидер в ходе совещания по развитию ОПК сегодня, 20 сентября.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.