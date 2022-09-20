Юрист Капустин считает, что Боррель превышает свои полномочия, рассуждая о трибунале над россиянами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, рассуждая о "трибунале над россиянами за действия на Украине", выходит за рамки своих полномочий, так как Евросоюз не обладает компетенцией расследовать действия других стран или их граждан, заявил РИА Новости президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

"Очевидно, говоря о трибунале, Боррель имеет в виду международный трибунал. Хочется отметить, что такого рода заявление является личным мнением главы дипломатии ЕС, поскольку сам Евросоюз как международная организация не наделен компетенцией расследовать действия других стран или их граждан, соответственно, можно сделать вывод, что он выходит за пределы своих полномочий, высказывая такую позицию", - сказал Капустин.

Ранее Боррель отметил, что поддерживает идею создания трибунала над гражданами РФ за их действия на Украине. При этом о совершающих преступления украинцах глава европейской дипломатии не упомянул.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.