Перегоняли в Москву купленный для Донбасса «броневик»: подробности смертельного ДТП с Сергеем Пускепалисом

Актер погиб в Ярославской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

20 сентября в Ярославской области погиб популярный актер и художественный руководитель театра имени Волкова Сергей Пускепалис. Стали известны подробности страшной аварии.

Накануне он делился видео в соцсетях, рассказывал, что отправляет на Донбасс гуманитарный груз.

Рано утром колонна выехала из Ярославля в Москву. Ехали на «броневике», так между собой называли списанную инкассаторскую машину. Ее актер купил специально и хотел перегнать на Донбасс. С утра забили автомобиль всем необходимым — термобельем для солдат и продуктами питания и другими нужными вещами.

Как стало известно сайту mk.ru, Сергей ехал вместе с водителем. В Москве машину должны были передать в колонну гуманитарной помощи. В 10 утра актер разговаривал с помощниками, давал указания по поводу Волковского театрального фестиваля. Он открылся в субботу вечером. А потом случилась авария.

Сейчас уже известно, что «Форд Транзит», в котором находился актер, во время обгона на встречной полосе врезался в фуру. Все случилось на трассе М8, в Ростовском районе Ярославской области. Водитель машины и Пускепалис погибли, водитель грузовика пострадал.

Как сообщил Life источник, в результате столкновения Пускепалиса выбросило из машины, а его спутника пришлось вырезать. Судя по кадрам, их авто практически сложилось пополам.

Сейчас весь театр в шоке, на место аварии выехал директор с помощником Сергея Пускепалиса.

Сергей Миронов выразил соболезнования родным и близким актера.

- Я лично знал Сергея Витауто как замечательного, глубокого человека, общественного деятеля, принимавшего активное участие в работе Партии «Справедливая Россия – За правду». Светлая ему память! Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким, друзьям и коллегам Сергея Пускепалиса», — сказал он "Газете. Ru"

Актриса Юлия Александрова тоже выразила соболезнования родным и близким актера.

- Прекрасный артист, замечательный человек, тонкий партнер. Горе. Приношу свои соболезнования родным и близким, - сказала она RT.