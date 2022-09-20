Правительство России представило Путину проект бюджета на 2023-2025 годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ сегодня, 20 сентября, представило президенту России Владимиру Путину проект бюджета на 2023-2025 годы, рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Мы заканчиваем подготовку проекта федерального бюджета на трехлетний период, сегодня обсудим весь пакет документов, который правительство направляет в Госдуму вместе с основным финансовым законом страны - это прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политик, а также бюджет двух государственных внебюджетных фондов.... Накануне проект основных параметров бюджета и прогноз были представлены главе государства", - уточнил Мишустин в ходе заседания правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Премьер также добавил, что проект бюджета учитывает главные вызовы и возможные риски для отечественной экономики.

Ранее сайт KP.RU писал, что правительство РФ представило Путину предложения о дополнительной индексации пенсий и пособий. Уточнялось, что рассматриваются несколько вариантов параметров дополнительной индексации.