Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика20 сентября 2022 12:42

Правительство России представило Путину проект бюджета на 2023-2025 годы

Документ учитывает основные риски для экономики РФ, отметил премьер-министр Мишустин
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Правительство России представило Путину проект бюджета на 2023-2025 годы

Правительство России представило Путину проект бюджета на 2023-2025 годы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ сегодня, 20 сентября, представило президенту России Владимиру Путину проект бюджета на 2023-2025 годы, рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Мы заканчиваем подготовку проекта федерального бюджета на трехлетний период, сегодня обсудим весь пакет документов, который правительство направляет в Госдуму вместе с основным финансовым законом страны - это прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политик, а также бюджет двух государственных внебюджетных фондов.... Накануне проект основных параметров бюджета и прогноз были представлены главе государства", - уточнил Мишустин в ходе заседания правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Премьер также добавил, что проект бюджета учитывает главные вызовы и возможные риски для отечественной экономики.

Ранее сайт KP.RU писал, что правительство РФ представило Путину предложения о дополнительной индексации пенсий и пособий. Уточнялось, что рассматриваются несколько вариантов параметров дополнительной индексации.