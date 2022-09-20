Белла Златкис решила покинуть пост зампреда правления Сбербанка Фото: ТАСС

Заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис приняла решение покинуть свой пост, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«18 лет я работала в статусе зампреда в правлении Сбербанка. Я считаю, что пришло время дать возможность проявить себя на уровне правления новому поколению лидеров, поэтому приняла решение выйти из его состава», – приводятся слова Златкис на сайте Сбербанка.

Сообщается, что наблюдательный совет кредитной организации удовлетворил просьбу Златкисо выходе из состава правления Сбербанка.

Белла Златкис начала работать в Сбербанке в 2004 году в должности заместителя председателя правления. В 2000-2004 годах она занимала должность заместителя министра финансов России, а до этого работала на различных должностях в Минфине РФ и РСФСР начиная с 1970 года. Златкис имеет звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», является кандидатом экономических наук.