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Экономика20 сентября 2022 13:03

Белла Златкис решила покинуть пост зампреда правления Сбербанка

Она была зампредом правления финансовой организации 18 лет
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Белла Златкис решила покинуть пост зампреда правления Сбербанка

Белла Златкис решила покинуть пост зампреда правления Сбербанка

Фото: ТАСС

Заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис приняла решение покинуть свой пост, сообщает пресс-служба финансовой организации.

«18 лет я работала в статусе зампреда в правлении Сбербанка. Я считаю, что пришло время дать возможность проявить себя на уровне правления новому поколению лидеров, поэтому приняла решение выйти из его состава», – приводятся слова Златкис на сайте Сбербанка.

Сообщается, что наблюдательный совет кредитной организации удовлетворил просьбу Златкисо выходе из состава правления Сбербанка.

Белла Златкис начала работать в Сбербанке в 2004 году в должности заместителя председателя правления. В 2000-2004 годах она занимала должность заместителя министра финансов России, а до этого работала на различных должностях в Минфине РФ и РСФСР начиная с 1970 года. Златкис имеет звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», является кандидатом экономических наук.