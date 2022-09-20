Российские силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента украинских спецслужб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Силовики РФ раскрыли агента украинских спецслужб, отставного полковника СБУ и завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил Николая Сапогу, вербовавшего ранее проходивших у него обучение студентов для шпионажа в пользу киевского режима, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.

"В первые дни российской военной спецоперации Сапога сбежал из Херсона, предположительно в Полтаву. Летом текущего года он начал выходить на связь с одним из оставшихся в Херсоне, предположительно доверенным, слушателем с целью выяснить обстановку в городе и настроения среди своих учеников. В последнем сообщении Сапога призвал всех находящихся в Херсоне студентов выехать на территорию, подконтрольную Украине, и поступить в закрытое военно-учебное заведение в Полтаве для работы в будущем в СБУ.Также, он требовал докладывать о ситуации в городе и проводить видеосъемку последствий украинских обстрелов", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.