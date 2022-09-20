Глава ВГА Запорожья подписал указ о формировании добровольческих батальонов в регионе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о формировании добровольческих батальонов в регионе.

"На основании большого числа обращений жителей региона я подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области", - рассказал Балицкий в своем видеообращении, размещенном в Телеграм-канале администрации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.