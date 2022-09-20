Россиянам рассказали, как законно делать фото и видео в общественном месте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова рассказала, как не нарушать закон при проведении съемки в общественных местах.

«В целом законодательство РФ не запрещает съемку в общественных местах. Имеет значение в первую очередь то, как вы в дальнейшем будете использовать материал. Например, в магазинах и кафе снимать видео и фото можно, в том числе фиксировать ценники, меню и ассортимент товара. А вот на мероприятиях с изначально ограниченным доступом делать это не всегда возможно. Следует обратить внимание на характер места проведения мероприятия – является ли оно общественным или частным – и самого мероприятия. Организаторы в ряде случаев вправе запретить фиксацию событий», — пояснила она в беседе с "Газета.ru".

По словам Солдатовой, человек может снимать продавцов в магазине или сотрудников банка — согласно ФЗ №8 «О защите прав потребителей». Но просто так публиковать подобное видео нельзя – без согласия сотрудника, которого вы снимали.

Вести видео- и фото фиксацию событий нельзя в тех местах, где это прямо запрещено законом, например, в судах или тюрьмах. Для этого требуется получить разрешение, отмечает специалист.

Ранее руководитель практики «Недвижимость и строительство» адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко заявила, что владельцы гаражей и машино-мест, использующие эти объекты не по назначению, с 1 сентября могут их потерять. Поправки в Гражданский кодекс, которые разрешают забирать помещения и машино-места за использование их не по назначению, систематическое нарушение прав соседей или за бесхозяйственное содержание помещений, ведущее к их разрушению, вступили в силу в России с 1 сентября, передает телеканал "360".

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