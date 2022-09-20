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Политика20 сентября 2022 15:33

Путин заявил, что сохранение единства правового пространства России имеет ключевое значение

Этим вопросом нужно заниматься “системно и последовательно”, считает российский лидер
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российским властям нужно системно и последовательно проводить работу по сохранению в России единого правового пространства, заявил президент РФ Владимир Путин сегодня, 20 сентября.

"Ключевое значение имеет сохранение единства правового пространства России. Сотрудники ведомства предприняли многое для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным", - сказал глава государства в ходе торжественного собрания в Кремле, посвященного 220-летию со дня образования министерства юстиции.

По словам Владимира Путина, "необходимо и дальше заниматься этими вопросами, причем системно и последовательно".

Ранее Путин заявил, что российское вооружение на десятилетия опережает зарубежные аналоги, об этом писал сайт KP.RU.

Также ранее российский лидер отметил, что российские войска "щелкают как орехи" направляемые США на Украину вооружения.