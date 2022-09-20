Стало известно, в каких случаях вредно пить молоко Фото: Shutterstock

Терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова заявила, что употребление молока для взрослых не полезно, и даже вредно.

«В поджелудочной железе имеется фермент лактаза, который расщепляет лактозу (это молочный сахар) до глюкозы и галактозы. И далее глюкоза и галактоза, соответственно, всасываются в наш кишечник без каких-либо негативных последствий для организма. Но у некоторых взрослых людей со временем утрачивается активность фермента лактазы, которого становится мало, а в некоторых случаях он исчезает совсем», – пояснила она в беседе с "Газета.ru".

Диетолог уточняет, что в таком случае при употреблении молока у человека могут возникают неприятные явления в виде дискомфорта в животе, вздутия, урчания.

«В этом случае обычное молоко нужно заменять на какие-то другие альтернативные варианты. Например, на безлактозное молоко, или же просто полностью исключить его из своего рациона», - отметила врач.

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