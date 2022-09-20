Названо возможное местонахождение останков Сергея Бодрова-младшего Фото: кадр из фильма

Руководитель альпинистского клуба «Каскад» Олег Рыжанов заявил, что Останки актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, погибшего ровно 20 лет назад при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье (Северная Осетия), могут находиться не в автомобильном тоннеле, где искали его и пропавшую съемочную группу, а на противоположном склоне, ближе к селу Старая Саниба (другое название — Горная Саниба).

«Я думаю, что Бодрова в тоннеле не было. Они сидели на повороте дороги, возле моста через реку.Там были бараки, где проходили поминки. Они в сторонке сели», - сказал он в беседе с Lenta.ru

Там, на глубине 10-15 метров, и могут до сих пор находиться останки погибших членов съемочной группы, считает он.

Как напоминает RT, символ поколения девяностых, талантливый актёр и режиссёр Сергей Бодров — младший погиб 20 сентября 2002 года в результате схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. В Северной Осетии он находился на съёмках своего второго фильма «Связной». В день, когда произошла трагедия, Бодров-младший вместе со своей группой завершал работу над одной из сцен будущей картины. Ледник обрушился, когда они находились в автомобильном туннеле. По словам спасателей, под 300-метровым слоем льда и камня шансов выжить не было ни у кого. Тело режиссёра так и не нашли, не обнаружены тела и многих его коллег: жертвами трагедии стали 125 человек.

Кстати, около 13 человек, пропавших без вести после схода ледника Колка, могут подойти под установленные специалистами прижизненные биометрические параметры человеческих останков, найденных в Кармадонском ущелье, сообщил старший помощник начальника следственного комитета Северной Осетии Чермен Зангиев. Ранее он сообщил, что исследование костных останков, проведенное специалистами судебно-медицинского бюро республики, показало, что погибший - мужчина примерно 45-60 лет, ростом 175-177 сантиметров, у него была вторая группа крови. По словам Зангиева, под два из установленных четырех параметров - пол и возраст - могут подойти примерно 13 человек из 106 числящихся пропавшими без вести, передают "Известия".