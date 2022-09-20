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В мире20 сентября 2022 16:04

Несколько человек пострадал при взрыве в доме в Чикаго

Инцидент произошел в четырехэтажном старом здании
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Несколько человек пострадал при взрыве в доме в Чикаго

Несколько человек пострадал при взрыве в доме в Чикаго

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв привел к частичному обрушению здания в городе Чикаго (США), несколько человек пострадали, об этом сообщает местная телестанция NBC5.

Как уточняется, к месту ЧП были вызваны десять машин скорой помощи, а пожарная служба запросила подкрепление для проведения поисковых работ.

Как можно увидеть по видеокадрам, от взрыва пострадало четырехэтажное кирпичное здание старой постройки – у него рухнул верхний этаж и вылетели стекла. Обломками были повреждены припаркованные рядом машины.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге 25 апреля 2022 года, об этом писал сайт SPB.KP.RU.

Также ранее появилась информация, что мощный взрыв газа произошел в жилом доме в Ленобласти. Происшествие подняло на уши все село Русско-Высоцкое.