В России предложили расширить действие материнского капитала

В России могут расширить действие материнского капитала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб допустила, что действие материнского капитала в России может быть расширено. Она допустила, что покупка автомобиля станет одним из способов потратить выделенные государством средства.

«Нужно определить, это покупка непосредственно с завода изготовителя или это может быть вторичный рынок? И чтобы исключить случаи мошенничества, этот вопрос прорабатывается, когда-нибудь он будет решен. Сейчас правительство столкнулось с таким объемом вопросов по исключению мошеннических действий, что решить его сразу не представляется возможным», —пояснила она в беседе с Lenta.ru.

Также депутат отметила, что перечень целей, на которые можно потратить маткапитал может быть расширен.

"У нас было предложение рассмотреть возможность использования средств МСК на платное лечение ребенка и его матери. С этим тоже есть определенные сложности, но мы надеемся, что сможем их преодолеть", - отметила парламентарий.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается увеличить размер материнского капитала на второго ребёнка, а также сделать выплату пособия бессрочной. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму 30 августа, передает RT.

Кстати, общественная палата России предложила выплачивать федеральный семейный капитал в размере 1 млн при рождении третьего и последующих детей.В Общественной палате также считают, что размер ежемесячного пособия для беременных женщин необходимо повысить до уровня прожиточного минимума. Увеличенные выплаты должны получать те, кто ждет третьего или последующих детей, а также будущие мамы от 30 лет. При этом материальное положение семьи учитываться не будет, рассказывают "Известия".