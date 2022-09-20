В России предложили расширить действие материнского капитала

В России могут расширить действие материнского капитала
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб допустила, что действие материнского капитала в России может быть расширено. Она допустила, что покупка автомобиля станет одним из способов потратить выделенные государством средства.
«Нужно определить, это покупка непосредственно с завода изготовителя или это может быть вторичный рынок? И чтобы исключить случаи мошенничества, этот вопрос прорабатывается, когда-нибудь он будет решен. Сейчас правительство столкнулось с таким объемом вопросов по исключению мошеннических действий, что решить его сразу не представляется возможным», —пояснила она в беседе с Lenta.ru.
Также депутат отметила, что перечень целей, на которые можно потратить маткапитал может быть расширен.
"У нас было предложение рассмотреть возможность использования средств МСК на платное лечение ребенка и его матери. С этим тоже есть определенные сложности, но мы надеемся, что сможем их преодолеть", - отметила парламентарий.
Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается увеличить размер материнского капитала на второго ребёнка, а также сделать выплату пособия бессрочной. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму 30 августа, передает RT.
Кстати, общественная палата России предложила выплачивать федеральный семейный капитал в размере 1 млн при рождении третьего и последующих детей.В Общественной палате также считают, что размер ежемесячного пособия для беременных женщин необходимо повысить до уровня прожиточного минимума. Увеличенные выплаты должны получать те, кто ждет третьего или последующих детей, а также будущие мамы от 30 лет. При этом материальное положение семьи учитываться не будет, рассказывают "Известия".