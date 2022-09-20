По нацпроекту «Культура» на создание модельных библиотек в Чувашии направят 35 млн рублей

«Нам важно преобразовывать библиотеки под современный стандарт, который полностью меняет представление о библиотеке. Сейчас мы, можно сказать, создаём новые пространства, которые предоставляют людям разные возможности. Кроме традиционного чтения книг, здесь можно проводить интересно время, общаясь с друзьями либо участвуя в различных мероприятиях. То, что мы сегодня усиливаем библиотеки по современным стандартам в сельской местности, направлено ровно на то, чтобы создать инфраструктуру, которая позволит стереть разницу в качестве жизни между городом и селом. Помимо библиотек мы сегодня являемся свидетелями преобразования школ, строительства новых клубов и других объектов социальной, спортивной инфраструктуры, которые позволяют подрастающему поколению в сельской местности разносторонним образом развиваться», - рассказал Глава Чувашии Олег Николаев о предстоящих преобразованиях библиотечной системы.

В число победителей вошли Центральная библиотека Комсомольского района; социально-информационный центр им. Л. Агакова; библиотека им. Н. Носова Новочебоксарска; детская библиотека Батыревского района; Моргаушская центральная районная детская библиотека им. А.Г. Николаева и Пархикасинская сельская библиотека.

«Участие в реализации национального проекта «Культура» позволит вывести библиотеки Чувашской Республики на новый уровень развития, отвечающий требованиям современного поколения читателей», - выразила уверенность в успехе предстоящей работы директор Национальной библиотеки Чувашской Республики Роза Лизакова.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова напомнила, что в Чувашии продолжается работа над планом региональных мероприятий Десятилетия детства и, что 2023 год в Чувашии объявлен Годом счастливого детства.

«Отрадно, что среди победителей конкурсного отбора, половина – это детские библиотеки. На создание библиотек нового поколения из федерального бюджета Чувашии будут выделены денежные средства в размере 35 млн. рублей. Средства будут направлены на организацию современного комфортного пространства, обновление дизайна, закупку новой мебели, книг и компьютерного оборудования», - отметила Светлана Каликова.

Сейчас в республике действуют 488 библиотек, в том числе 3 – государственные, 485 – муниципальные.

В ходе реализации национального проекта «Культура» в Чувашии создано 12 модельных библиотек. В них реконструированы помещения и обновлены библиотечные фонды, приобретено компьютерное оборудование и внедрены современные информационные технологии. В результате здесь созданы оптимальные условия для развития детей и молодежи. Модернизация библиотек способствует улучшению качества жизни людей. В 2022 г. в модельные библиотеки поступило почти 64 тысячи книг. Это примерно 130 книг на каждую библиотеку.