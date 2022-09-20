Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из Совбеза ООН

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в ходе поездки в Нью-Йорк планирует говорить о реформе Совета Безопасности ООН, но не будет выступать с инициативой об исключении оттуда России, рассказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я ожидаю, что президент в Нью-Йорке субстантивно выскажется по вопросу реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке – в беседах с генеральным секретарем и другими", - уточнил он в ходе брифинга Белого дома.

На вопрос о том, предложит ли Байден лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН, Салливан ответил, что нет.

Ранее сайт KP.RU писал, что украинский лидер Владимир Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН. Президент Украины также призвал организацию признать РФ "террористическим государством".

При этом Джен Псаки ранее заявила, что США не видят возможности исключения России из Совбеза ООН.