Шольц ожидает ухудшения экономической ситуации в 2023 году

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что 2023-й год может оказаться труднее текущего в плане роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие.

"... Будущий год может быть еще сложнее в плане роста цен на энергоносители, удобрения. Мы также должны быть готовы к росту цен на продовольствие", - сказал он, выступая на Глобальном продуктовом саммите в ООН.

Ранее Шольц заявил об “обратном эффекте” антироссийских санкций. Он назвал антироссийские санкции “самыми жесткими”, которые когда-либо вводились против страны такого масштаба и отметил, что страны, решившиеся применить подобные меры, должны быть в состоянии “переварить” ограничения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года можно прочитать здесь.