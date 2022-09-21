ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области готовятся провести референдум по вождению в состав России Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Руководство ДНР и ДНР, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей после обращения общественников приняло решение о проведении референдумов о вхождении в состав России.

Уже известно, что во всех четырех регионах голосование будет проходить 23-27 сентября 2022 года.

Даты назначены, голосование готовится: "Комсомольская правда" ответила на главные вопросы о референдумах республик Донбасса и освобожденных территорий о присоединении к России. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.