Над Мелитополем сбит разведывательно-ударный беспилотник украинских военных Фото: Александр КОЦ

Зредседатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что зенитная установка Росгвардии сбила украинский беспилотник рядом с Мелитополем.

"Украинский разведывательно-ударный беспилотник сбит на подлете к Мелитополю", — сказал он в беседе с РИА Новости.

До этого сообщалось, что в городе сработала система противовоздушной обороны.

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