Шольц призвал предоставить Германии место постоянного члена СБ ООН Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал предоставить его стране место постоянного члена СБ ООН. Об этом он заявил в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.

"Германия готова взять на себя большую ответственность - сначала как один из десяти меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а также как постоянный член в будущем", - сказал Шольц. "Я прошу вас поддержать нашу кандидатуру - кандидатуру страны, которая уважает принципы Организации Объединенных Наций, которая предлагает и стремится к сотрудничеству", - отметил он

Напомним, постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) являются пять суверенных государств, которым Устав ООН 1945 года предоставляет постоянное место в Совете Безопасности ООН. Это такие страны как Китай, Франция, Россия, США и Великобритания.

Генассамблея ООН проходит с 20 по 26 сентября 2022 года. Она проходит в очном формате, тогда как в предыдущие два года выступления спикеров были заранее записаны на видео в связи с пандемией коронавирусной инфекции.