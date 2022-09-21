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Политика21 сентября 2022 3:43

В Голопристанском районе Херсонской области предотвращен теракт

Силовики ликвидировали самодельные взрывные устройства
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
В Голопристанском районе Херсонской области предотвращен теракт

В Голопристанском районе Херсонской области предотвращен теракт

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники силовых структур России предотвратили теракт в Голопристанском районе Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Силовики ликвидировали самодельные взрывные устройства, обнаруженные при отработке адресов, откуда украинские военные наводили удары по российским военнослужащим.

Ранее в Херсонской области был задержан гражданин Украины, организовавший в лесу схрон стрелкового оружия для диверсий. Согласно полученной информации, оружие должна была использовать диверсионно-разведывательная группа, его также распространяли среди местного населения.

До этого, как рассказывал сайт KP.RU, пыточная камера, устроенная украинскими националистами или военными, обнаружена под Херсоном. Речь идет о поселке Зеленовка, что в семи километрах от Херсона. Пыточная камера была обустроена в подвале придорожного кафе "Старый дуб". В подвале находилось тело замученного человека, предположительно, это российский военнослужащий.Сообщается, что тело было заминировано.